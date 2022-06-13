TOKAT'TA SAĞANAK SONRASI EVLERİ SU BASTI - Haberler

TOKAT'TA SAĞANAK SONRASI EVLERİ SU BASTI TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Zile Belediyesi İtafiye ekipleri su basan evlerde çalışma başlattı. Zile ilçesinde saat 22.00'de başlayan sağanak hayatı olumsuz etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı. Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü. Su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen - Güncel Güncel Haberler

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