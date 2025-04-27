Tokat'ta Sağanak Sele Neden Oldu

TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Turhal ilçesine bağlı Ormanözü köyünde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, köyde sele neden oldu. Suların yolları kapladığı anlar köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.