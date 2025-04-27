Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, eski Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

Tokat'ta Sağanak Sele Neden Oldu

Tokat'ta Sağanak Sele Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Ormanözü köyünde yollar su altında kalırken, yetkililer can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Turhal ilçesine bağlı Ormanözü köyünde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, köyde sele neden oldu. Suların yolları kapladığı anlar köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.