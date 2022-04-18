Tokat'ta rüzgarda çatıdan kopan parçayı balkona bağlayarak önlem aldılar

TOKAT (AA) - Tokat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısından kopan parça, tehlike oluşturmaması için son katın balkonuna bağlandı.

Küçük Beybağı Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısından şiddetli rüzgar nedeniyle kopan parça sarkmaya başladı.

Binanın yedinci katında oturanlar parçanın yere düşmemesi için parçayı tutmaya çalıştı. Bölgede bulunan trafik polisleri daireye çıkarak parçanın yere düşmemesi için bir kısmını balkona alarak diğer kısmını da balkon demirine bağladı.

Alınan geçici önlemin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.