Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi - Haberler

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Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi

AA - Erol Yıldız - Güncel
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Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri üniversite öğrencilerine seminer verdi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri üniversite öğrencilerine seminer verdi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Yerleşkesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı seminerde öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, yayaların uymaları gereken kurallar anlatıldı.

AA / Erol Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Erbaa, Güncel, Haberler

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