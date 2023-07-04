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TOKAT'ta PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak bulundu

TOKAT'ta PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak bulundu

Güncel Haberler

TOKAT'ta yapılan operasyonda geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak bulundu. Sığınakta çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TOKAT'ta geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak bulundu. Sığınakta kullanılmış ve çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Reşadiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bir çoğunun kullanılmış ve çürümüş olduğu belirlenirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Delil niteliği taşımayan malzemeler ise yerinde imha edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

Tokat PKK Güncel Haberler

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