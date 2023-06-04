Tokat'ta Pikap Devrildi: Sürücü Yaralandı

Tokat'ta pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yeşilırmak Caddesi'nde tek taraflı olarak meydana geldi. L.İ. idaresindeki 60 ABM 025 plakalı Ford marka pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Olayda, pikap sürücüsü L.İ. yaralandı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT