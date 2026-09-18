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Tokat'ta pencerede sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Tokat'ta pencerede sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin penceresinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin penceresinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ünye Caddesi'nde bulunan apartmandaki bir dairenin penceresinde kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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