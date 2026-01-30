Haberler

Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesindeki Bildiş köyünde park halindeki bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Traktör, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Zile ilçesinde traktörde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bildiş köyünde İsmail Ö'ye ait park halindeki traktörde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
