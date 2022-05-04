Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serkan Özgür (40) idaresindeki 05 AAZ 030 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Subaşı Caddesi'nde park halindeki 60 M 5061 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan Özgür, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Otomobil, Subaşı, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

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