Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan 2'si akıntıya kapıldı. Kaybolan İlker Parlak ve Oğuz Kale için AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri 142 personel, 5 dron, 26 araç ve 4 botla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Çalışmalara Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 142 personel, 5 dron, 26 araç ve 4 botla katılıyor.

Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yürütüyor.

İlçede dün, Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş dengesini kaybederek suya düşmüş, sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
