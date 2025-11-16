Tokat'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
D.Ö. idaresindeki 41 DC 184 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında M.Ç. yönetimindeki 71 AAT 406 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile D.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel