Tokat'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Erdoğan idaresindeki otomobil uçuruma devrildi. Sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Erdoğan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yölüstü köyü mevkisinde uçuruma devrildi.
Sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi, alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile İsmail Erdoğan ve eşi, sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.