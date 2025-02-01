Tokat'ta otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonuıcu 3 kişi yaralandı.

M.S. (52) idaresindeki 60 AAZ 286 plakalı otomobil, Tokat- Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.N. ve E.N. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.