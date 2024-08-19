Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı
Tokat-Turhal kara yolu belediye şantiyesi yakınlarında meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Otomobilin camını kırarak yaralıları çıkaran vatandaşlar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Selami Temur idaresindeki 60 AAZ 681 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu belediye şantiyesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Kafiye, çocukları Elif ve Fatma Temur yaralandı.
Vatandaşlar otomobilin camını kırarak yaralıları çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.