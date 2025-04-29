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Tokat'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Tokat-Turhal kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü İbrahim Ekenel ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim Ekenel (55) idaresindeki 60 ZN 096 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt beldesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ayten Ekenel (70) ve Cevriye Ekenel (48) ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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