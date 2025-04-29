Tokat'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Tokat-Turhal kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü İbrahim Ekenel ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim Ekenel (55) idaresindeki 60 ZN 096 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt beldesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ayten Ekenel (70) ve Cevriye Ekenel (48) ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel