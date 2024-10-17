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Tokat'ta Otomobil Bagajında Üç Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tokat'ta Otomobil Bagajında Üç Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan yol uygulamasında gizlenmiş halde üç ruhsatsız tabanca ile birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil bagajına gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erbaa ilçesinde yol uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, bagaja gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 123 tabanca fişeği buldu.

Gözaltına alınan otomobildeki 2 kişi hakkında "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

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