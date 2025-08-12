Tokat'ta Otobüs Şoföründen Acil Müdahale

Tokat'ta Otobüs Şoföründen Acil Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta şehir içi otobüste fenalaşan bir yolcu için şoför, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi ve hastayı hastaneye ulaştırmak için yola çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT'ta trafikte kalan otobüsün şoförü, aracında fenalaşan yolcu için sağlık ekiplerini çağırdı. Yolcuya müdahale, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezde şehir içi sefer yapan halk otobüsünde yolculardan biri, aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hattın dışına çıkarak hastayı hastaneye ulaştırmak için yola çıktı. Trafik yoğunluğu nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fenalaşan yolcuya müdahale, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.