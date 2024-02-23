Tokat'ta Otel Odasında Çıkan Yangında Ağır Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta, bir otel odasında çıkan yangın sırasında camdan atlayarak ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'deki bir otelin üçüncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında odada bulunan Umut Muzaffer Gezen (20), panikleyerek camdan atladı. Ağır yaralanan Gezen, sağlık ekibince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürülen yangında odada hasar oluştu.