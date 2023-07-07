Tokat'ta Ot Hasadı Başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde çiftçiler, kışlık hayvan yiyeceği olarak kullanılmak üzere ot hasadına başladı. Son aylarda yağışların etkili olmasıyla verimli bir sezon geçiren çiftçiler, ot hasadından memnun. Ot balyalarının fiyatı ise 70 ila 80 lira arasında değişiyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kışlık hayvan yiyeceği olarak kullanılmak üzere ot hasadına başlandı.

Son aylarda yağışların etkili olmasıyla verimli bir sezon yaşayan çiftçiler, ot hasadından memnun.

İlçede çiftçilik yapan Yusuf Demir, geçen yıl kurak bir mevsim yaşadıklarını belirterek, "Hayvanların ihtiyacı olan kışlık otu değişik bölgelerden temin etmek zorunda kaldık. Bu sene yağış bol oldu, ihtiyacımız olan otu balya yapıp depoladık. Elimizde kalan ihtiyaç fazlasını da satışa çıkardık." dedi.

Demir, ot balyasının 70 ila 80, yonca balyasının da 90 ila 100 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.