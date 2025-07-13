Tokat'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Tepekışla köyü yakınlarında çıkan orman yangınına jandarma, belediye itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki kızılçam ormanında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel