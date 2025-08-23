Tokat'ta Orman Yangını

Tokat'ta çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.

Kent merkezinde Gıjgıj Tepesi mevkisinde bulunan çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.