Tokat'ta Orman Yangını
Tokat'ta Gıjgıj Tepesi mevkisinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar destek veriyor.
Tokat'ta çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.
Kent merkezinde Gıjgıj Tepesi mevkisinde bulunan çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel