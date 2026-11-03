Tokat'ta Organ Bağışı Haftası için Cumhuriyet Meydanı'nda çadır açıldı

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Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı bilgilendirme çadırı oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadır önünde İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağış Hastası olduğunu söyledi.

Hafta dolayısıyla bilgilendirme çadırı açtıklarını belirten Bıyık, "Farkındalık oluşturmak adına burada ve tüm devlet hastanelerimizde stantlarımızı açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık." dedi.

Kaynak: AA