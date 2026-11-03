Tokat'ta Organ Bağışı Haftası için Cumhuriyet Meydanı'nda çadır açıldı

Tokat'ta Organ Bağışı Haftası için Cumhuriyet Meydanı'nda çadır açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda organ bağışı bilgilendirme çadırı açtı. İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, farkındalık oluşturmak için burada ve tüm devlet hastanelerinde stant açıp vatandaşları bilgilendireceklerini söyledi.
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı bilgilendirme çadırı oluşturuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadır önünde İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağış Hastası olduğunu söyledi.
Hafta dolayısıyla bilgilendirme çadırı açtıklarını belirten Bıyık, "Farkındalık oluşturmak adına burada ve tüm devlet hastanelerimizde stantlarımızı açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık." dedi.
Kaynak: AA