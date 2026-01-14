Haberler

Tokat'ın Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu karar alındı.

Tokat'ın Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu