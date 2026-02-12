Haberler

Tokat'ta 22 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrencileri taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren minibüs, Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında dün R.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren minibüs, Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında dün R.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

22 kişinin yaralandığı trafik kazası bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde minibüsün otomobile çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren H.P. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, dün Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında R.K. idaresindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrilmişti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada minibüsteki 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
