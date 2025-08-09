Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü

Güncelleme:
Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılardan biri motosiklet sürücüsü, diğeri ise yolcusu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, dün gece, İ.B. idaresindeki B BAL 8 yabancı plakalı otomobille Tokat-Turhal kara yolunda çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
