Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta park halindeki araçların arasından yola çıkan 60 yaşındaki Hasan Erdem, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Erdem'in durumu ciddiyetini koruyor.

TOKAT'ta park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem'e (60) motosiklet çarptı. Kazada Erdem, ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. M.E.G. idaresindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, onca Kavşağı yaya geçidine yaklaşık 50 metre kala park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem'e çarptı. Hasan Erdem yere düşerken, motosiklet ise park halindeki araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Erdem, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

Zincir markette çekilen görüntüye bakın
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Öğrencisini döven öğretmene soruşturma açıldı! Okula sürgün gelmiş
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.