Tokat'ta Motosiklet Kazası: 60 Yaşındaki Erdem Ağır Yaralandı

Tokat'ta Motosiklet Kazası: 60 Yaşındaki Erdem Ağır Yaralandı
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Tokat'ta park halindeki araçların arasından yola çıkan 60 yaşındaki Hasan Erdem'e motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdem, hastanede tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TOKAT'ta park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem'e (60) motosiklet çarptı. Kazada Erdem ağır yaralandı.

Kaza bugün saat 11.30'da Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. M.E.G. idaresindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Yonca kavşağı yaya geçidine yaklaşık 50 metre kala park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem'e çarptı. Hasan Erdem çarpmanın etkisi ile yere düşerken, kontrolden çıkan motosiklet ise park halindeki araçlara çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Erdem, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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