Tokat'ta minik öğrenciler polisleri ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta minik öğrenciler polisleri ziyaret etti

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta minik öğrenciler polisleri ziyaret etti

Tokat'ta anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bölge Trafik Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tokat'ta anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bölge Trafik Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sanayici Osman Suveren Anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Trafik Müdürü Yüksel Bozkurt, komiser Coşkun Çakıroğlu ve polislerin haftasını kutladı.

Bozkurt, çocuklara kırmızı düdük, balon, çikolata ve meyve suyu ikram etti.

Polis araçlarına binen öğrencilere araçlarla ilgili bilgi verildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Bozkurt, Polis, Tokat, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title