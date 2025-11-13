Tokat'ta Minibüs Kamyonete Çarptı: Bir Yaralı

TOKAT'ta Niksar ilçesinde kamyonete arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 kara yolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar'dan Erbaa istikametine seyreden Emre G. (28) yönetimindeki 60 AFC 712 plakalı kamyonete, Oğuzhan T. (21) yönetimindeki 34 DFT 828 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü devrilen araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü Oğuzhan T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.