Başçiftlik'te mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
Başçiftlik Belediyesi, aşırı kar yağışı sonrası mezarlıklardaki yolların temizlenmesi için temizlik çalışmaları başlattı. Amacı, vatandaşların kabristanları ziyaretlerini kolaylaştırmak.
İlçedeki aşırı kar yağışı sonrası kabristanlık içindeki yolların karla kaplı olmasından dolayı zorlanan vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak için temizlik çalışması yapıldı.
Yollar kardan temizlenerek, vatandaşların ziyaretlerini sorunsuz yapabilmesi sağlandı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel