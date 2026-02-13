Haberler

Başçiftlik'te mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı

Başçiftlik Belediyesi, aşırı kar yağışı sonrası mezarlıklardaki yolların temizlenmesi için temizlik çalışmaları başlattı. Amacı, vatandaşların kabristanları ziyaretlerini kolaylaştırmak.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

İlçedeki aşırı kar yağışı sonrası kabristanlık içindeki yolların karla kaplı olmasından dolayı zorlanan vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak için temizlik çalışması yapıldı.

Yollar kardan temizlenerek, vatandaşların ziyaretlerini sorunsuz yapabilmesi sağlandı.

