Tokat'ta mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu edildi - Haberler

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Tokat'ta mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu edildi

Tokat'ta mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 kişiden 6'sı taburcu edildi.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 kişiden 6'sı taburcu edildi.

İlçeye bağlı Serenli beldesinde yayladan topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle Tokat ve Niksar Devlet hastanelerine kaldırılan 9 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 çocuğun tedavisi hastanede sürüyor.

İlçeye bağlı Serenli beldesinde dün Mehmet Özyurt (73) yayladan topladığı mantarı evine getirmişti. Mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 9 kişi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Niksar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan M.Ö. (11) ile Y.M. (6) sevk edildikleri Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Serenli Niksar Tokat Güncel Haberler

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