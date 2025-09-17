Tokat'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.