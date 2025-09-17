Tokat'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

Haberler

Tokat'ın Artova ilçesinde, ormana yakın makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İlgili ekipler bölgeye sevk edildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
