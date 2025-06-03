Tokat'ta Lisede Yangın Çıktı
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle okulda hasar oluştu ve öğrenciler tahliye edildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir lisede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Okuldaki öğrenciler tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel