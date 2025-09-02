Haberler

Tokat'ta Köprüye Çarpan Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Köprüye Çarpan Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet K. idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolu Ekinlik köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.

Kazada, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin annesi Rahime ve babası Mehmet K. yaralandı.

Yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
