Tokat'ta savrulan otomobildeki çift yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil savrularak kaza yaptı. Sürücü Ali Şeker ve eşi Elif Şeker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ali Şeker idaresindeki 60 BR 185 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak savruldu.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Elif Şeker yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel