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Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil devrildi, araçtaki 5 öğretmen yaralandı

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Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil devrildi, araçtaki 5 öğretmen yaralandı
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Tokat'ın Kızılöz köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil devrildi, araçta bulunan 5 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 öğretmen yaralandı.

R.B. (35) idaresindeki 35 CHR 76 plakalı otomobil, Kızılöz köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan öğretmenler R.B, D.G.B. (33), M.Y. (38), M.A. (36) ile Y.K. (55) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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