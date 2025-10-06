Tokat'ta Komşular Arasında Tartışma Kanlı Bitti
Reşadiye ilçesinde 75 yaşındaki İbrahim Karakoç, tartıştığı 39 yaşındaki komşusu Bekir Yavuz'u tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakoç gözaltına alındı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu tabancayla ateş ederek öldürdü.
İlçeye bağlı Bereketli beldesinde 75 yaşındaki İbrahim Karakoç, komşusu Bekir Yavuz'la (39) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karakoç, tabancayla Yavuz'a ateş etti.
Ağır yaralanan Yavuz, ambulansla kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri İbrahim Karakoç'u gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel