Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Aldemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, milletvekili ve protokol üyeleri katıldı.
Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Aldemir'in cenazesi Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.
İsmet Aldemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kızılcaöre köyü Camisi'ne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Aldemir'in naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Aldemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu