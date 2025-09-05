Haberler

Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Toplantısı Düzenlendi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, düzenlediği bilgilendirme toplantısında kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi vererek, şehrin tarihi dokusunu koruyarak modern bir kimliğe kavuşmayı hedeflediklerini açıkladı. Projeler için 450 milyon liralık bütçe ayrıldığını belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yazıcıoğlu, bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, şehrin tarihi dokusunu koruyarak modern bir kimliğe kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye kasasında bu projeler için 450 milyon liralık kaynağın hazır olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bütçe, planladığımız projeleri büyük ölçüde hayata geçirmemiz için yeterli olacak. Bütçe geliştirmeye de devam edeceğiz. Amacımız, hem riskli yapıları ortadan kaldırmak hem de vatandaşlarımızı daha güvenli ve modern konutlara kavuşturmak. Belediye binamızın projesi bitti. Kız Meslek Lisesi'nin altında otoparkıyla birlikte planladığımız yapıyı, Yüksek Kahve Projesi'yle bütünleştiriyoruz. Şehrin merkezinde hem estetik hem de işlevselliğiyle Tokat'a yakışır bir belediye binası kazandırmayı hedefliyoruz."

Kentsel dönüşüm kapsamında Ali Paşa Camisi ve çevresinde yıkım ve düzenleme çalışmalarının başladığını da belirten Yazıcıoğlu, "Ali Paşa Camisi bizim en kıymetli tarihi yapılarımızdan biri. Çevresini genişletip tarihi dokuyu öne çıkaracağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anıtlar Kurulu ile görüşerek restorasyon çalışmalarını da hızla başlatıyoruz. Yeni yapılacak evler butik tarzda, küçük ama daha şık olacak. Sosyal alanlar, parklar, çocuk oyun alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
