Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başlatılıyor

TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte 11 mahallede başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Birinci derecede deprem riski bulunan iller arasında yer alan Tokat'ta, belediye tarafından yürütülecek kentsel dönüşüm sürecine ilişkin toplantı özel bir otelde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti.

'2 AY İÇİNDE TEMEL ATIP, 8 AYDA TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ'

Toplantıda konuşan Başkan Yazıcıoğlu, projeyle ilgili son aşamaya gelindiğini belirterek, "Herkes sağlıklı ve güvenli binalarda yaşamak ister. Deprem riskinden uzak, ısınma ve su problemi olmayan, yangın, sel ve heyelan gibi afetlere karşı hızlı müdahale edilebilecek alanlarda konutlarda oturmak ister. Çocuklar için parkların, yeşil alanların ve yürüyüş yollarının bulunduğu modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Allah nasip ederse en geç 2 ay içinde kale eteklerinde temelleri atacağız. 8 ayda da tamamlamayı planlıyoruz. Paramız var, bu da bize avantaj sağlıyor. Kentsel dönüşüme verdiğimiz önemi, bu konuda özel bir müdürlük kurarak gösterdik. Alanında liyakatli arkadaşlarımızı da bu birim altında topladık" dedi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,