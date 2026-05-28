Haberler

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda skuter ile özçekim yaparken dengesini kaybederek suya düşen 4 arkadaştan 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş, dengesini kaybederek suya düştü.

Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı.

Kayıp olan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

Yarış atına doğru yaklaşırken başına geleceklerden habersizdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

Kral ve kraliçe de olsalar ayrı muamele görmediler
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e sürpriz telefon! Açmayınca mesaj gönderdi
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?