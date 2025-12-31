Haberler

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü; 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölündü. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü. Ağır yaralanan sürücü Ali Çaylak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zile ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ali Çaylak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 AAL 556 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Ali Çaylak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çaylak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
