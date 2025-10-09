Haberler

Kaymakamlar Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Almus ilçesinde, Almus, Turhal ve Pazar kaymakamları, 6 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kaymakamlar, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Tokat'ın Almus ilçesinde kaymakamlar şehit ailesini ziyaret etti.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ve Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, 6 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ faciası sırasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Çevreli beldesindeki ailesini ziyaret ettiler.

Ziyarette kaymakamlar şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.