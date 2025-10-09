Kaymakamlar Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Tokat'ın Almus ilçesinde, Almus, Turhal ve Pazar kaymakamları, 6 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kaymakamlar, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel