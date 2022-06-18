Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Çamlıkaya köyünde Temel Aydın, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Aydın, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar oluşan Aydın hastaneye kaldırıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Reşadiye Aydın Tokat AFAD Güncel Haberler

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