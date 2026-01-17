Haberler

Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor

Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Zile, Turhal ve Almus ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezlerinde 30-90 santimetre arasında kar kalınlıklarına neden oldu. Araçlar trafikte zorluk çekerken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Zile, Turhal, ve Almus ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sürüyor. Kar, ilçe merkezinde 30 santimetre, kar yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede araçların trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreyi, yüksek kesimlerle Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 1 metreyi geçti.

Reşadiye, Artova, Turhal, Zile ve Almus ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev