Tokat'ta kar nedeniyle yolda kalan tır ulaşımın aksamasına yol açtı

Tokat'ta kar nedeniyle yolda kalan tır ulaşımın aksamasına yol açtı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar nedeniyle bir tırın yolda kalması ulaşımı aksattı. Ekipler, tırı yoldan kaldırarak ulaşımı yeniden açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, tırın yoldan kaldırılması ve ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
