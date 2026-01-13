Tokat'ta kar nedeniyle yolda kalan tır ulaşımın aksamasına yol açtı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar nedeniyle bir tırın yolda kalması, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu, Çırdak köyü yakınlarında bir tırın kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalması sonucu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, tırın yoldan kaldırılması ve ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.