Tokat'ta Kamyon ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki bir kişi de hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
M.Y. idaresindeki 60 NB 540 plakalı otomobil, çevre yolunun 20 kilometresinde E.T. yönetimindeki 52 AEP 070 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki G.M.Y. yaralandı.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.M.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel