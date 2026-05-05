Tokat'ta kadın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 1 kilo 675 gram uyuşturucu ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kadın ayakkabılarının tabanına yerleştirilmiş şekilde 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Erbaa ilçesinde belirlenen araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kadın ayakkabılarının tabanlarına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu tedarik edenler ile alacak kişiler tespit edildi.

Hakkari ve Antalya Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarla şüpheliler yakalandı. Antalya'da yakalanan E.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hakkari'de yakalanan E.S'nin ise işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen uyuşturucunun son yıllarda Tokat'ta yakalanan en yüksek eroin miktarı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
