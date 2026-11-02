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Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı, 1200 kilogram tütün ele geçirildi

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez ve Reşadiye ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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