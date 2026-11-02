Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı, 1200 kilogram tütün ele geçirildi

Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı, 1200 kilogram tütün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez ve Reşadiye ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA