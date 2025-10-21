Tokat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda kaçak kazı malzemeleri ile birlikte ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada kaçak kazı malzemeleri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 37 tabanca mermisi, 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel