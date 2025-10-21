Haberler

Tokat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda kaçak kazı malzemeleri ile birlikte ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kaçak kazı malzemeleri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 37 tabanca mermisi, 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.